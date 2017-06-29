Для тольяттинцев проведут «День добра»

2 июля Центр социальных проектов «Фабрика добрых дел» проведет в Тольятти «День добра» - финальный аккорд акции «Дерево мечты». Дети, которых поддерживает организация, получат заветные подарки от отзывчивых тольяттинцев.

«Дерево мечты» «выросло» на Центральной площади города 27 мая, во время крупнейшего семейного благотворительного фестиваля «Весна детям». На нем дети из детских домов, интернатов, реабилитационных центров, многодетных и малообеспеченных семей разместили свои заветные желания, оформив их в виде цветов, плодов и прочих симпатичных поделок.

Все гости праздника могли познакомиться с детскими мечтами и исполнить их. Часть подарков организаторам передали уже во время фестиваля «Весна детям», часть привезли уже после. Всего набралось несколько десятков кукл, машинок, роликов, конструкторо и прочих детских радостей.

2 июля на Центральной площади у ДК «Тольятти» представители «Фабрики добрых дел» передадут эти презенты мальчикам и девочкам.

«Фабрика добрых дел» выражает благодарность каждому, кто уже исполнил детскую мечту. И приглашает всех, кто еще не успел этого сделать, присоединиться к акции. Подробности в группе «Фабрика добрых дел».