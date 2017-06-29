4G-интернет от МегаФона приехал на 44-ый Грушинский

Компания «МегаФон» обеспечила скоростной связью Всероссийский фестиваль авторской песни имени Валерия Грушина, проходящий на Мастрюковских озерах в Самарской области с 29 июня по 2 июля.

Знаменитая «Груша» собирает до 40 000 любителей авторской песни. И ежегодно возможность быть на связи с друзьями и близкими они получают благодаря МегаФону. Фестивальная поляна находится на удалении от крупных населенных пунктов, поэтому оператор устанавливает здесь передвижную базовую станцию. В этом году с ее помощью гости Грушинского могут воспользоваться не только «голосом» и 3G-интернетом, но и высокоскоростным 4G-доступом.

Передвижная базовая станция может обеспечить связь даже там, где покрытие сети отсутствует. Оборудование размещается на автомобиле КАМАЗ и приспособлено к автономной работе в полевых условиях без подключения к внешним источникам энергопитания. Станция работает до 7 суток без подзарядки и обеспечивает радиус действия сигнала до 25 км.

Также в этом году на Грушинском фестивале будет работать интерактивная площадка МегаФона. Здесь можно зарядить смартфон в лаунж-зоне и подключиться к сети оператора, что особенно актуально для многочисленных иногородних гостей. Также на площадке МегаФона организована фотозона, где можно распечатать фото в подарок на инста-принтере, сыграть в «Мегашашки» и поучаствовать в конкурсе «Мобильный репортер».

«Мы стремимся к тому, чтобы наши клиенты пользовались всеми привычными интернет-сервисами даже в отдаленных районах. Поэтому уже много лет подряд обеспечиваем на Грушинском фестивале комфортную связь – теперь и интернет 4G», – комментирует директор Самарского отделения МегаФона Максим Токаренко.