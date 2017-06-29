С начала года более тысячи тольяттинцев проштрафились на тонировке

28 июня в Тольятти был проведен рейд по проверке светопропускаемости автомобильных стекол. Только за три часа за данное нарушение к административной ответственности привлечено 10 водителей.

С начала 2017 года сотрудники ГИБДД Тольятти составили в отношении водителей более 1000 административных материалов за управление транспортными средствами со стёклами, светопропускание которых не соответствует требованиям Технического регламента. Для них предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 500 рублей.

Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти напоминает водителям, что после вынесения постановления по делу об административном правонарушении за нарушение правил эксплуатации транспортного средства, предлагается на месте устранить причину нарушения, т.е. снять тонировку. В случае отказа водителя, инспектор выносит требование в письменном виде об устранении нарушения (удаления пленочного покрытия) в течение суток. Требование вносится в базы ГИБДД, и при повторном выявлении этого же нарушения, водитель привлекается к ответственности за неисполнение требования сотрудника полиции по ст.19.3 КоАП РФ. Рассмотрение материалов по этой статье входит в компетенцию судебных органов и грозит нарушителю наказанием вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.