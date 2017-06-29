В Тольятти победители конкурса «Благотворитель года» получили награды

28 июня в администрации города состоялся круглый стол по итогам конкурса «Благотворитель года-2016». В его рамках на протяжении 15 лет проходит чествование социально ответственного бизнеса и частных лиц — благотворителей. Организатором мероприятия ежегодно выступает ГБФ «Фонд Тольятти».

Благодарственные письма победителям конкурса вручил глава Тольятти Сергей Анташев. Среди лучших благотворителей города – Тольяттиазот, АКОМ, ВТБ 24, Рынок-Агро, АВТОВАЗ, КуйбышевАзот, СИБУР Тольятти, Русско-словенский клуб предпринимателей, частные лица ,сообщает городская администрация.

После награждения прошло совещание, где участники обсудили приоритетные направления социально-экономического развития Тольятти. Градоначальник призвал представителей бизнес-сообщества обратить особое внимание на проекты, связанные с благоустройством. Так, например, в администрации готовы эскизы нескольких скверов, но для реализации задуманного у города пока недостаточно средств.

Участники сошлись во мнении, что для начала необходимо выбрать один большой проект и совместными усилиями воплотить его в жизнь. Сергей Анташев подчеркнул, что к таким вопросам нужно активнее привлекать горожан. В ближайшее время администрация планирует провести соцопрос, чтобы именно жители решили, какие объекты в городе требуют особого внимания.