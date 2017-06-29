В Тольятти очередной юный велосипедист оказался под колесами машины

На сегодняшний день на дорогах Тольятти в дорожных авариях получили травмы 69 детей, из них 11 несовершеннолетних пострадали, будучи велосипедистами, в 10 случаях правила нарушили дети.

Печальную статистику пополнил 26-летний водитель NISSAN QASHQAI, который 28 июня в 20:10 на прилегающей территории д. 14 по ул. Л. Яшина допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть в районе ТЦ «Мадагаскар». 13 летний подросток в результате ДТП получил травму – сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы, сообщает Отдел ГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

В данной ситуации вина не только водителя автомобиля, но и несовершеннолетнего велосипедиста, который, следуя Правилам, должен был спешиться и не подвергать опасности, ни себя, ни других лиц и не создавать помех для движения.

ГИБДД Тольятти обращается к родителям: Мало ограничиваться простыми замечаниями в адрес своих детей, нужно проводить с ними ежедневные серьезные беседы, доносить, как дороги они для вас, на какие страдания обрекут всех членов семьи в случае трагедии, если не будут соблюдать элементарные правила личной безопасности.