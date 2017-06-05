Жительница Тольятти отпраздновала столетие!

Столетние юбилеи в Тольятти – редкость. Ирина Дмитриевна Доронина – одна из шести тольяттинских долгожителей, которые в этом году отмечают 100-летний юбилей.

Сегодня заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова вручила юбилярше поздравительные адреса от президента страны Владимира Путина и главы городского округа Тольятти Сергея Анташева, а также приятные подарки, сообщают "Городские ведомости".

Пожилая женщина была по-настоящему рада гостям из городской администрации. Ирина Дмитриевна живет вместе со своим сыном Геннадием, имеет трех внуков и семерых правнуков. По словам сына, несмотря на возраст, ей еще хватает сил заниматься кое-какими домашними делами и быть вполне самостоятельной.
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  3. 29.06.2017 16:34 [120] (0)
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