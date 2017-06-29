В Жигулевске в аварии двух машин пострадали пассажирки «Гранты» (фото)

28 июня на территории Самарской области зарегистрировано 7 ДТП. Одно из ДТП произошло в 06:30 на пересечении улиц Комсомольской и Ленина в Жигулевске.

Из собранных инспекторами ГИБДД материалов следует, что 49-летний водитель автомобиля ВАЗ-21124 (стаж - 23 года) двигался со стороны улицы Мира. Выехав на регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, автомобилист допустил столкновение с автомашиной Lada Granta под управлением мужчины 1987 года рождения (стаж - 11 лет).

В результате ДТП две пассажирки Lada Granta - женщины 1970 и 1974 годов рождения - получили травмы различной степени тяжести, с которыми были доставлены бригадой «скорой помощи» в больницу, сообщает облГлавк.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители обоих транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.