Гендиректор Автозаводстроя переведен из СИЗО под домашний арест

Суд первой инстанции с оглядкой на недавнее постановление президиума Самарского областного суда изменил меру пресечения для арестованного весной 2016 г. тольяттинского бизнесмена Игоря Кадырова. После года с лишним, проведенных в СИЗО, фигурант отправлен под домашний арест, пишет "Самарское обозрение".

Напомним, по версии следствия, Кадыров в составе группы лиц по предварительному сговору с людьми, личности которых следствие так и не смогло установить, в 2015 г. похитил деньги ООО "ЛАПП Руссия" и АО "Станкопром", всего более 50 млн рублей. Эти средства были авансом по заключенным сторонами договорам подряда на строительство крупных объектов недвижимости в Самарской области.

При этом, чтобы создать у контрагентов иллюзию надежности перечисления денег, использовались поддельные банковские гарантии, по которым банк якобы брал на себя обязательства по возвращению аванса в случае нарушения Автозаводстроем условий договора.

В апреле 2017 г. уголовное дело Игоря Кадырова направили на рассмотрение в суд Центрального района Тольятти. На одном из первых заседаний судья Ирина Онучина продлила срок ареста бизнесмена еще на четыре месяца. В начале мая 2017 г. это решение вступило в законную силу.

На тот момент президиум Самарского областного суда уже принял к рассмотрению жалобу защиты Кадырова на очередное продление ему срока содержания под стражей, датированное сентябрем 2016 года. К жалобе приложено постановление Верховного суда РФ, которым было рекомендовано пересмотреть вопрос о продлении ареста фигуранту на заседании кассационной инстанции Самарского областного суда. Как посчитал Верховный суд РФ, доводы следственного органа, которые осенью 2017 г. легли в основу решения о продлении ареста, являются "неосновательными".

В частности, ничем не было доказано утверждение о том, что накануне задержания Кадыров будто бы бронировал билет на рейс авиакомпании Finnair в Хельсинки, которое легло в основу продления срока содержания под стражей. Кроме того, вышестоящий суд указал на шаблонность формулировок, на основании которых продлевался арест.

В итоге решение о продлении пребывания Кадырова в СИЗО отменено президиумом, но победа казалась бесполезной — оспариваемый срок уже давно истек.

Однако время показало, что одержанная в ВС РФ и в президиуме областного суда победа все-таки повлияла на ситуацию. Как сообщила изданию адвокат Игоря Кадырова, решения вышестоящих инстанций предъявлены судье Ирине Онучиной, которая рассматривает дело бизнесмена. В итоге судья изменила ему меру пресечения на домашний арест.