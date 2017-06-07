Выпускники во время ЕГЭ писали шпаргалки на шоколадках и ногтях

По официальным данным Рособрнадзора, в ЕГЭ в 2017 году приняли участие более 700 тысяч человек, из них около 617 тысяч — выпускники текущего года. За тем, чтобы процедура приема экзаменов прошла безупречно с 2014 года следят не только официально уполномоченные органы, но и общественные наблюдатели Российского союза молодежи. В этом году благодаря их бдительности удалось поймать почти тысячу нарушителей. О самых оригинальных шпаргалках рассказал глава Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий в интервью РИА Новости.

"Всего в этом году наши общественные наблюдатели выходили на пункты приема экзаменов более 1,5 тысячи раз и зафиксировали 871 нарушение — как школьниками, так и организаторами госэкзамена. При этом большая часть нарушителей — именно организаторы, а не сдающие", — рассказал председатель Российского союза молодежи.

По его словам, чаще всего нарушения касались отсутствия помещений для сопровождающих, общественных наблюдателей, представителей СМИ или неправомерный допуск участников госэкзамена на пункты их приема. Наблюдатели также выявляли отсутствие онлайн-трансляций, посторонних в аудитории и попытки вынести экзаменационные материалы.

Ранее замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев сообщал, что инициаторами проноса на экзамен телефона или шпаргалки в 90% случаев являются не сами школьники, а взрослые — учителя или родители выпускников.

"Бывает, что родители оборудуют рядом с пунктами приема целые "лаборатории" по решению задач ЕГЭ и пытаются прорваться на пункты под видом сотрудников правоохранительных органов — был случай, когда такой "сотрудник" пытался пролезть через окно", — рассказала координатор корпуса общественных наблюдателей РСМ Екатерина Голованова из Ростовской области.

По словам Красноруцкого, у самих школьников не такой широкий спектр нарушений, как у взрослых. Чаще всего участники экзаменов пытаются использовать шпаргалки или пронести мобильные телефоны. Реже выпускников удаляют с экзаменов за разговоры в аудитории и попытку сдать экзамен за кого-то другого.

Как рассказали общественные наблюдатели, иногда школьники проявляют особую смекалку и прячут шпаргалки там, где никто бы и не догадался их искать. Глава Рособрнадзора ранее уже предостерегал выпускников от попыток пронести на экзамен шпаргалки, спрятанные в обертки от шоколада или бутылки воды. В этом году один из наблюдателей поймал сдающего, который нацарапал формулу, нужную на экзамене, на самой шоколадке.

В одном из регионов девушка сделала чрезвычайно объемную прическу, внутри которой пыталась пронести сразу несколько телефонов.

Еще один выпускник спрятал телефон в штанине и, изобразив сильные боли в животе, чтобы он не выпал, попытался пройти до выхода из школы. Периодически такие "народные умельцы" выкладывают фотографии своих шпаргалок в сеть – например, формулы, записанные на внутренней стороне длинных ногтей.