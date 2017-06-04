В Тольятти продавцу «фанфуриков» грозит административный штраф (фото)

В полицию Тольятти поступило сообщение о незаконной продаже спиртосодержащей непищевой продукции (этилового спирта) в торговом киоске на улице Юбилейная в Автозаводском районе.

Сотрудниками полиции совместно с представителями Роспотребнадзора и общественного движения «Народный контроль» была организована проверка полученной информации. Нарушения подтвердились. В отношении общества с ограниченной ответственностью составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 14.2 КоАП РФ «Незаконная продажа товаров (иных вещей), свободная реализация которых запрещена или ограничена».

1 027 флаконов спиртосодержащей продукции стоимостью 32 000 рублей изъяты из незаконного оборота. Административный материал направлен в Автозаводский районный суд г. Тольятти для рассмотрения и принятия решения. Нарушителю грозит административный штраф в размере от 30 000 до 40 000 рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции или без таковой.