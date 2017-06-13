В Тольятти прошел гала - концерт Всероссийского фестиваля «Благодатное лето. Жигули 2017»

28 июня состоялся заключительный гала - концерт Всероссийского фестиваля академического и народного пения «Благодатное лето. Жигули 2017». Он прошел при полном аншлаге во Дворце культуры, искусств и творчества г.о. Тольятти.

В этом году фестиваль объединил поющих талантливых детей Тольятти, Самары, Самарской области, Санкт-Петербурга и Москвы, сообщает Служба по связям с общественностью Православной классической гимназии.

Более ста семидесяти мальчишек и девчонок от семи до восемнадцати лет были объединены желанием совместного пения в одной дружной команде единомышленников. Основные участники фестиваля: Детский хор Православной классической гимназии, Образцовый хор мальчиков «Ладья», детский хор «Благовест» и Образцовый ансамбль «Мелодия» детской музыкальной школы № 4 имени Владимира Михайловича Свердлова (г. Тольятти); детский хор Выселкской Детской школы искусств, учащиеся хорового училища имени Свешникова (г. Москва). Участником фестиваля уже много лет становится Большой Детский хор имени Виктора Попова под управлением Заслуженного артиста Российской Федерации Анатолия Кислякова. Именно он является и неизменным художественным руководителем сводного хора фестиваля «Благодатное лето. Жигули».

Дружная команда замечательных педагогов-музыкантов под руководством Анатолия Кислякова и исполнительного директора Православной классической гимназии Тольятти Юлии Лескиной своей энергией и профессионализмом сумела вдохновить юных хористов на прекрасное пение, объединив в одно большое целое более ста детей из разных хоровых коллективов. В течение двенадцати дней работы фестиваля юные музыканты соприкасались с вечными ценностями мира, добра и красоты. Ведь главная идея проекта - не только научиться слаженно петь большим хором, но и проникнуться духом христианской веры и любви, сплочённости и единения, приобщиться к могучему источнику великой русской культуры.

На гала-концерте прозвучали произведения русских композиторов XIX века, современных отечественных авторов, русские народные песни. Сводный хор и юные солисты исполнили песни Александры Пахмутовой, «Попутную песню» и «Жаворонок» Михаила Глинки, «Белеет парус одинокий» Александра Варламова на стихи Михаила Лермонтова, «Вечерний звон» Александра Алябьева, прозвучали произведения Александра Гурилёва, Михаила Шишкина, Константина Вильбоа. Исполнение каждого произведения Анатолий Львович сопровождал маленьким предисловием об истории создания песенного шедевра.

Не могло не тронуть всех гостей фестиваля выступление младшего хора, где поют совсем маленькие детки 7-8 лет, под руководством Евдокии Лескиной и Вероники Мясниковой. Девушки уже получают музыкальное и дирижерское образование, а в православном летнем детском лагере участвуют в Школе молодого хормейстера.

Подарком для всех тольяттинцев стала премьера песни «Самарская Лука» «Жигули», музыку которой на слова Борис Глошкина написал один из старейших музыкантов Самары, учитель знаменитого баяниста Сергея Войтенко, Юрий Тюрин. Авторы обратились к Анатолию Кислякову с просьбой исполнить этот гимн нашей родной земле со словами: «Не справедливо, что есть песня про Беловежскую пущу, а про Самарскую Луку, которая не менее прекрасна, песни нет». Именно фестиваль «Благодатное лето. Жигули 2017» теперь можно считать датой рождения этого трогательного гимна Самарскому краю.

Совершенно особенным музыкальным выступлением стало исполнение сводным хором «Половецких плясок» из оперы Александр Бородин «Князь Игорь». Это произведение, исполнение которого не под силу и многим взрослым хоровым коллективом, юные музыканты под художественным руководством Анатолия Кислякова, исполнили блистательно, под овации благодарных слушателей.

В завершении концерта матушка Юлия и отец Димитрий наградили всех педагогов - музыкантов, которые приняли участие в работе Православного летнего детского лагеря и фестиваля дипломами. Заслуженные награды получили: руководитель хора «Благовест» Марина Заболкина, заслуженный работник культуры России, руководитель Образцового хора мальчиков и юношей «Ладья» Галина Девяткина, руководитель детского хора Православной классической гимназии Ольга Тихомирова, хормейстеры Ольга Левкина,Наталья Сумбаева, Вероника Мясникова и Евдокия Лескина, концертмейстер сводного хора фестиваля Татьяна Гервасова и, конечно же, гордость фестиваля, его бессменный художественный руководитель, Заслуженный артист Российской Федерации Анатолий Кисляков.