Объявленный в федеральный розыск житель Ставропольского района задержан полицейскими

В отдел полиции обратился тольяттинец с сообщением о краже своего автомобиля марки LADA-211440. В ходе опроса потерпевшего полицейские выяснили, что автомобиль не оборудован сигнализацией и был припаркован возле одного из домов, расположенных на улице Ушакова.

В ходе дальнейшей работы у сотрудников уголовного розыска появилась информация о том, что к хищению автомашины может быть причастен 52-летний житель одного из сел Ставропольского района. По данным полицейских, мужчина 1965 года рождения к уголовной ответственности ранее не привлекался. Его объявили в федеральный розыск.

Впоследствии, вероятное местонахождение подозреваемого стало известно оперативным сотрудникам, которые и задержали его в одном из частных домов Ставропольского района. Похищенный автомобиль был обнаружен в разукомплектованном состоянии, кроме того, стражи правопорядка изъяли другие автозапчасти от различных машин,сообщает облГлавк.

По признакам кражи возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый арестован, полицейские проверяют его на причастность к совершению аналогичных противоправных деяний.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 29.06.2017 15:45 [126] (0)
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