Прокуратура о розничной продаже товаров

Законодательством о защите прав потребителей установлено, что продавец обязан передать потребителю товар, качество которого соответствует требованиям, установленным законом или договором. При этом товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу потребителя.

Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу потребителя вследствие недостатков товара, возмещается в полном объеме.

Помимо прав на соответствие качества товара установленным требованиям, безопасность товара и возмещение ущерба потребитель имеет право на необходимую и достоверную информацию о товаре, обеспечивающую возможность его правильного выбора.

Продавец, не предоставивший вам полной и достоверной информации о товаре, несет ответственность за недостатки товара, возникшие после его передачи вам вследствие отсутствия у вас такой информации.

Если в приобретенном вами товаре обнаружились недостатки, которые не были оговорены продавцом, вы имеете право по своему выбору потребовать от продавца товара:

- замены на аналогичный товар надлежащего качества;

- замены на такой же товар другой марки с перерасчетом покупной цены, если цена товара отличается;

- уменьшения покупной цены соразмерно выявленным недостаткам товара;

- незамедлительного бесплатного устранения недостатков товара или возмещения ваших расходов на их устранение;

- возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае товар ненадлежащего качества возвращается продавцу за его счет.