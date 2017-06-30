Прокуратура разъясняет: в правила установления страховых пенсий внесены изменения

Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий изменены Постановлением Правительства РФ от 10 мая 2017 г. N 546 «О внесении изменений в Правила подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий».

Установлен упрощенный порядок подтверждения периодов ухода за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или лицом, достигшим возраста 80 лет, трудоспособными лицами, которым производились (производятся) ежемесячные компенсационные и (или) ежемесячные выплаты.

Подтверждаться эти периоды будут сведениями индивидуального (персонифицированного) учета. Такие сведения вносятся по решению органа, отвечающего за пенсионное обеспечение лица, за которым осуществляется уход, на основании данных, имеющихся в распоряжении этого органа.

Установлены особенности включения в страховой стаж и подтверждения периодов уплаты страховых взносов физ.лицами, добровольно вступившими в правоотношения по ОПС, за себя или за другое физ.лицо, за которое не уплачиваются страховые взносы страхователем.

Подтверждаются данные периоды документами об уплате соответствующих обязательных платежей, выдаваемыми территориальными органами ПФР на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, и документами (их заверенными копиями), подтверждающими периоды работы за границей.

Были установлены особенности включения в страховой стаж и подтверждения периодов, в течение которых лица, необоснованно привлеченные к уголовной ответственности и впоследствии реабилитированные, были временно отстранены от должности (работы).

Подтверждаются данные периоды постановлением суда о временном отстранении подозреваемого или обвиняемого от должности и документом о необоснованном привлечении к уголовной ответственности.