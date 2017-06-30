В Тольятти дорожает бензин

По данным оперативного мониторинга, в период с 25 мая по 29 июня, в наблюдаемых торговых объектах продолжилось повышение розничных цен на свежие овощи: морковь, картофель, капусту, а также фрукты: апельсины, мандарины, яблоки, виноград, бананы. В отдельных торговых объектах незначительно повысились цены на сахар и яйцо куриное.

Вместе с тем, сохранилась тенденция снижения розничных цен на свежие огурцы, томаты, перец.

В указанный период, на наблюдаемых АЗС произошло повышение розничных цен на бензин марки АИ-76/80 от 0,50 до 1,00 руб./ литр, АИ-92 от 0,40 до 0,60 руб./литр, АИ-95 от 0,20 до 0,50 руб./литр, на дизельное топливо от 0,20 до 0,70 руб./литр.