Активисты очистили водоемы Самарской области от сетей

В Самарской области прошла акция "Волга без сетей". Активисты очистили водоемы от незаконных орудий лова рыбы. Совместно с надзорными органами общественники проверили места рыбалки на Куйбышевском и Саратовском водохранилищах, а также на малых реках:Сок, Кривуша, Чапаевка, Большой Кинель, Уса и т.д.

Только за один день активистам удалось обнаружить 211 сетей. В воду было выпущено 85 кг рыбы и 144 рака, а все запрещенные орудия лова отправились в костер.

"Необходимо применять все меры для сохранения полноценной биомассы в наших водоемах, - рассказывает сопредседатель Регионального штаба ОНФ Самарской области Павел Покровский. - К сожалению, после попадания в сеть, даже если ее выпустить обратно в воду, очень часто рыба погибает, поскольку сети серьезно травмируют ее. Важно понимать, что ни штраф, ни даже более суровое наказание загубленную рыбу к жизни не возвращает. При этом рыбные запасы снижаются".

Организаторы акции "Волга без сетей": Общероссийский народный фронт совместно соСредневолжским территориального управлением Федерального агентства по рыболовству.

С начала года в Самарской области зарегистрировано 799 административных правонарушений в области рыболовства. Сотрудники надзорных органов изъяли 2500 незаконных орудий лова и 1,5 тонны рыбы.

Браконьерство имеет печальные последствия: самарские экологи зафиксировали, что за последние годы в местных водоемах сильно снизились популяции окуня и щуки.