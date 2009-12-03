В Тольятти сотрудник Центра «Э» получил пять лет колонии за вымогательство у матери подростка

Центральный суд Тольятти приговорил к реальному сроку заключения сотрудника регионального Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ), пойманного на взятке, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на управление ФСБ России по Самарской области.

Старший оперуполномоченный третьего отдела ЦПЭ ГУ МВД России по Самарской области был задержан сотрудниками ФСБ с поличным в августе 2016 года после того, как получил взятку в размере 100 тыс. рублей от жительницы Жигулевска.

По данным следствия, сотрудник самарского Центра "Э" вел проверку в отношении подростка и вымогал взятку у его матери за то, чтобы не возбуждать уголовное дело. Ему инкриминировался п."б" ч.5 ст.290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством), сам он вину не признал.

В итоге суд приговорил его к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 300 тыс. рублей.