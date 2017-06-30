Сотрудники тольяттинской полиции раскрыли тяжкое преступление, совершенное 16 лет назад

Преступление было совершено в августе 2000 года во дворе одной из школ, расположенной в Автозаводском районе Тольятти. Из собранных полицейскими материалов следует, что неизвестный злоумышленник сначала избил потерпевшую, а затем изнасиловал ее. На следующий день женщина 1974 года рождения обратилась за помощью в правоохранительные органы. Опросив пострадавшую, оперативники установили обстоятельства случившегося, изъяли с места происшествия необходимые для расследования материалы. По признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 131 Уголовного кодекса Российской Федерации «Изнасилование», было возбуждено уголовное дело. Несмотря на все предпринятые усилия, установить подозреваемого тогда не удалось.

В ходе проведения работы, направленной на раскрытие преступлений прошлых лет, сотрудники полиции получили сведения о возможной причастности к событиям 16-летней давности жителя Тольятти 1978 года рождения, ранее неоднократно судимого по статьям за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, совершенных насильственным способом. Как установили полицейские, сейчас мужчина отбывает наказание в одной из исправительных колоний Самарской области.

В ходе проведенных совместно с сотрудниками ФСИН оперативных мероприятий, были получены доказательства причастности подозреваемого к совершению преступления. Заключенный признался, что в августе 2000 года изнасиловал женщину в школьном дворе. Фотографию осужденного полицейские показали потерпевшей, женщина признала своего обидчика.

В настоящее время выполняется комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.