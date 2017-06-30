Тольяттинец Сергей Сухарев выиграл «серебро» на чемпионате России

В Раменском прошел четвертый соревновательный день чемпионата России по плаванию среди лиц с ПОДА с участием представителей КСДЮСШОР «Олимп».

Обоим нашим спортсменам, выступающим в кругу спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата в классе S7, выпало сражаться на дистанции 100 метров на спине. Сергей Сухарев делал это в свойственной себе манере, завоевав серебряную медаль с результатом 1.18.21, а Алексей Кныш стал девятым (1.42.35), сообщаует управление физкультуры и спорта мэрии.

Сегодня заключительный день подмосковных стартов и последняя для тольяттинцев дистанция – 100 метров вольным стилем, проплыв которую их ждет возвращение домой.
  1. Спорт
  2. TLT.ru
  3. 30.06.2017 10:02 [101] (0)
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