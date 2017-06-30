На выходных тольяттинцев приглашают на бесплатные концерты

В Тольятти продолжится серия бесплатных концертов на свежем воздухе, сообщает городская администрация.

1 июля с 17:00 до 18:00 в Центральном парке пройдет концертная программа «Макушка лета». Организаторы приготовили для жителей города русские народные забавы и исторические викторины. На сцене выступит ансамбль казачьей песни «Ставр».

2 июля в 18:00 в парке Победы начнется развлекательная программа «Веселые каникулы». Тольяттинцев ждет концерт с участием коллективов ДКИТ, студии эстрадного танца «Параллель» и солистов музыкальной школы Дворца детского и юношеского творчества.