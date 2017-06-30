Тольяттинцы выражают благодарность участковому

В адрес руководства ГУ МВД России по Самарской области пришло благодарственное письмо от жительницы города Тольятти. Женщина выражает признательность участковому уполномоченному полиции ОП№22 УМВД России по г. Тольятти капитану полиции Алексею Девятову за профессиональную работу. По словам автора письма, участковый проявляет большое участие в решении проблем местных жителей, в частности, помог предотвратить конфликт, назревающий между соседями по коммунальной квартире, расположенной на улице Ворошилова.

На протяжении нескольких месяцев заявительнице не было покоя от агрессивного соседа по квартире. Мужчина злоупотребляет спиртными напитками, постоянно шумит в дневное и вечернее время. Этот шум и его поведение мешали отдыхать всем жильцам коммунальной квартиры. Полицейский проводил неоднократные разъяснительные беседы с выпивохой, и тот устроился на работу, стал вести себя прилично, претензий по шуму у заявительницы теперь нет. Своими профессиональными действиями сотрудник полиции предотвратил возможный конфликт между соседями по квартире.

«Алексей Сергеевич успевает везде и во всем, даже в свой выходной он на службе. Такой человек стремится, чтобы на его участке был полный порядок. Это большой повседневный труд. Самое главное, что наш участковый к нашим просьбам и пожеланиям, даже напрямую не связанным с его служебными обязанностями, относится с пониманием. Он действительно на страже порядка. Если возникают какие-то вопросы или проблемы, он их решает сам или советует как поступить в том или ином случае. Благодарим нашего участкового за оперативность и проявленные профессиональные качества! Мы гордимся, что у нас такой участковый!», - пишет автор письма.

Руководство Главного управления МВД России по Самарской области высоко ценит мнение жителей города о работе сотрудников органов внутренних дел и выражает искреннюю признательность за высокую оценку их деятельности.