За сутки на дорогах Тольятти пострадали трое детей

В этом году травмы в ДТП получили более 70 несовершеннолетних. Большая часть аварий происходит по вине водителей.

28 июня в 22:00 на парковочной площадке торгового центра «Вега» произошел наезд на пешехода, 10-летнюю девочку. У ребенка ушибы стопы.

29 июня в 00:25 водитель мотоцикла, двигаясь по ул. Матросова, допустил наезд на препятствие, с последующим падением мотоцикла. Пассажир, 15-летняя девушка, получила ушибы и ссадины.

29 июня в 20:30 на регулируемом перекрестке улиц Ленина и Мичурина, при включении разрешающего сигнала светофора водитель не уступил дорогу пешеходам и совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая заканчивала переход проезжей части. У пострадавшей ушиб правого коленного сустава.

В отношении всех трех водителей вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 12.27 ч. 2 КоАП РФ в нарушении п. 2.5 ПДД РФ.

Два водителя отвезли пострадавших в медицинское учреждение, один домой, однако ни один из них не сообщил о факте дорожно-транспортного происшествия в ГИБДД. В отношении водителей (в настоящее время они установлены) вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ, т.к. в их действиях усматриваются признаки нарушения п.п. 2.5 ПДД РФ.

В настоящее время, согласно действующему законодательству, в случае, когда водитель допускает дорожно-транспортное происшествие и уезжает, то он будет либо лишен права управления транспортным средством на срок от 12 месяцев до 18 месяцев, либо на него будет наложен административный арест на срок до 15 суток, напоминает ОГИБДД У МВД России по г. Тольятти.

При дорожно-транспортном происшествии, в котором есть пострадавшие, водитель, причастный к нему, обязан:

- немедленно остановить транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;

- … сообщить о случившемся в полицию, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников полиции.