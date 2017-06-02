Bridgestone поставила тольяттинскому каучуку максимальную оценку

Тольяттинская площадка СИБУРа получила высокую оценку своей работы от одного из заводов компании Bridgestone, расположенного в Испании. Таким образом предприятие подтвердило статус поставщика высшей категории «А» за полное выполнение обязательств перед потребителем.

По итогам 1 квартала 2017 года изопреновый каучук марки СКИ-3 производства «СИБУР Тольятти» удостоен максимальной оценки от представителя концерна Bridgestone - испанского завода в городе Пуэнте Сан Мигель (Puente San Miguel). По сравнению с предыдущим периодом предприятию удалось улучшить свои показатели с 96 до 100 баллов. В первую очередь учитывались такие параметры как качество продукции, стабильность технологического процесса, взаимодействие с потребителем, упаковка, транспортировка, а также точность поставки каучука. Таким образом, потребитель оценивал всю производственно-логистическую цепочку: от выпуска продукции до ее доставки конечному потребителю.

«Постоянная работа над совершенствованием качества каучука, логистических услуг и технического сервиса – один из ключевых приоритетов работы предприятия, - отмечает руководитель службы качества Ирина Жданова. – Высокая оценка потребителя – это заслуга всего коллектива предприятия по обеспечению стабильности качества готовой продукции. Мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечивать партнеров качественной продукцией, детально разбираем все обращения, выстраиваем работу в соответствии с пожеланиями потребителя».

«СИБУР Тольятти» поставляет на экспорт около 70% своей продукции. Изопреновый каучук используется для изготовления шин и резинотехнических, медицинских изделий, резин, соприкасающихся с пищевыми продуктами. В настоящее время на предприятии внедрена интегрированная система менеджмента, которая позволяет обеспечивать безопасную экологическую работу оборудования и выпускать качественную продукцию с минимальными затратами энергоресурсов.

Изопреновый каучук марки СКИ-3 производства «СИБУР Тольятти» является государственным стандартным образцом качества для каучуковой отрасли, шинных и резинотехнических компаний РФ и стран СНГ на протяжении десяти лет.