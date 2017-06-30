Брейн-клуб ТаБуретКа объединит в игре семьи города

5 июля в 19:30 в ресторане «MAISON», в канун Дня семьи, любви и верности состоится, специально приуроченная к этой дате игра Тольяттинского Брейн-Клуба «ТаБуретКа».

«ТаБуретКа» – это увлекательная командная игра, которая уже почти 3 года собирает любителей интеллектуального отдыха. Каждую неделю более 200 человек собираются, чтобы отлично провести время и ответить на интересные вопросы в кругу близких.

Игра очень похожа на знаменитую игру «Что? Где? Когда?», но вопросы значительно легче и не нужно перед игрой читать энциклопедий, достаточно чувства юмора, общих знаний и немного логики. В нее может играть каждый.

Семейная ТаБуретКа – это новое мероприятие, и будет посвящена дню Петра и Февронии. В программе мероприятия: 30 интереснейших вопроса, дополнительный интеллектуальный конкурс. Сюрпризом мероприятия станет то, что все семейные пары, будут награждены призами и подарками, а также на этой игре будет введен дополнительный зачет для команд, в которых все игроки состоят друг с другом в родстве и эти команды поборются за главный приз вечера, который организаторы пока не раскрывают, но обещают, что победителям понравится.

Приглашаем тольяттинские семьи провести незабываемый вечер в канун праздника.

Мероприятие состоится в среду, 5 июля в ресторане «MAISON», по адресу: ул. Юбилейная, д.40, МТДЦ «Вега», начало в 19:30.

Чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться по адресу: vk.com/taburetkatlt. Доп. информация по тел.: +7 (905) 305-48-40