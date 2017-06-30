LADA Sport ROSNEFT: почти домашняя гонка на экваторе сезона

Сезон 2017 года Российской серии кольцевых гонок проходит очень динамично. Еще в начале мая пилоты впервые собрались на трассах СМП РСКГ, а уже в эти выходные чемпионат достигнет своего экватора. Очередной раунд битвы между пилотами LADA Sport ROSNEFT, выступающими на новейших LADA Vesta и LADA Kalina, и соперниками, выводящими на старт гонок иностранную технику, пройдет на трассе «Казань Ринг».

Трек в Татарстане хорошо знаком почти всем пилотам тольяттинской команды. И каждый из них испытывает к «Казань Рингу» особые чувства. Здесь есть повороты разной крутизны, две длинные прямые, но самое главное – несколько спусков и подъемов, благодаря которым пилотировать здесь всегда интересно, но в тот же момент и сложно. В этих условиях всем предстоит решать и свои личные, и командные задачи, главные из которых можно сформулировать очень просто – нам нужны очки, подиумы и победы!



В первую очередь это касается Владимира Шешенина и Кирилла Ладыгина - спортсменов, представляющих цвета LADA Sport ROSNEFT в топовом классе «Туринг». В полную силу парни смогли выступить лишь на открывающей сезон гонке в Грозном, а дальше моторы новейших LADA Vesta TCR были «придушены», на кузов «навешен» балласт… В итоге машины соперников объективно имеют лучшую скорость на всех трассах СМП РСКГ. Даже с учетом этих моментов пилотам желтых Вест все же удается держаться вблизи подиумов, нижегородский этап даже подарил нам «серебро» в одной из гонок. В Казани Шешенин и Ладыгин попробуют повторить этот «трудовой подвиг». Показанные на прошлых трех этапах результаты дают возможность держаться лишь в середине турнирной таблицы, как личной, так и командной. И это устраивать амбициозный тольяттинский коллектив, конечно, не может.

Чуть лучше обстоят дела у пилотов LADA Sport ROSNEFT, выступающих в зачетной группе «Супер-продакшн». Лидерство в общем зачете здесь удерживает спортсмен из Екатеринбурга Максим Чернев, стабильно «объезжающий» тольяттинцев на заднеприводной технике. Но уже не раз Михаил Митяев и Владислав Незванкин демонстрировали на трассе и скорость, и характер. В личном зачете СМП РСКГ наши пилоты занимают 2 и 3 строчки, в командном мы лишь чуть-чуть уступаем лидерам, но держим их на дистанции атаки – соотношение сил может измениться после любого из предстоящих заездов.

Пока так и не могут набрать своей истиной скорости пилоты, выступающие за тольяттинскую команду в классе «Национальный». Собственные ошибки, грубость соперников, неприятные технические поломки: и Владислава Устюгова, только начинающего свой путь в российском «кольце», и уже бывалого юниора Егора Санина по ходу сезона коснулось немало проблем. Впрочем, даже с их учетом Санин сейчас занимает 3 место в таблице, состоящей из 37 (!) участников сезона, Устюгов также держится в 10-ке сильнейших. В Казани на стартовую решетку может выйти еще больше спортсменов – этапы в Татарстане славятся особенным «десантом» местных драйверов. Столь плотная борьба парней не пугает, они планируют улучшать свои результаты и возвращать LADA Sport ROSNEFT лидерство в командном зачете, где мы также находимся на второй строчке, уступая соперникам лишь 7 очков.

Не только борьбой на трассе славится этот сезон Российской серии кольцевых гонок. Доброй традицией стали розыгрыши автомобиля LADA Kalina Drive Active от команды LADA Sport ROSNEFT. Под Казанью определится имя уже четвертого счастливчика из числа зрителей этапа, который получит ключи от заветной машины.