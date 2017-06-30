В Тольятти уровень регистрируемой безработицы составил 1,59%

По информации Центра занятости населения Тольятти, численность безработных граждан на 30.06.2017 составила 6633 чел., из которых 52,0 % приходится на женщин, 12,6 % – молодежь в возрасте до 30 лет, 14,1 % - граждан предпенсионного возраста. 24,2 % - уволенные по сокращению штата. 6,5 % состоящих на учете безработных граждан имеют группу инвалидности.

За неделю получили статус безработного 153 чел., трудоустроено 103 безработных гражданина, направлено на профессиональное обучение 11 чел. Получили услуги по профессиональной ориентации 254 чел., социальной адаптации – 29 чел., психологической поддержке – 96 чел.

Уровень регистрируемой безработицы составил 1,59 %.

15 предприятий городского округа Тольятти работают в режиме неполного рабочего времени, временной приостановки работы (простое); 884 чел. заняты неполную рабочую неделю, 162 чел. находятся в простое по вине работодателя.

Предприятия и организации заявили о потребности в 5009 работниках (без учета вакансий для временного трудоустройства подростков), из которой 41,6 % - вакансии для рабочих. Напряженность на рынке труда составила 1,4 чел. на 1 свободное рабочее место.