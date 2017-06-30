Минобрнауки РФ подтвердило эффективность опорного ТГУ

Министерство образования и науки РФ опубликовало результаты уже шестого по счёту мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций высшего образования страны. Тольяттинский государственный опорный университет получил наивысшую оценку федерального ведомства, превысив пороговые значения по всем семи показателям, входящим в структуру мониторинга, сообщает пресс-служба ТГУ.

В нынешнем мониторинге, в рамках которого оценивалась работа вузов по итогам 2016 года, приняли участие 769 высших учебных заведений и 692 филиала со всей России – как государственных, так и частных. В Самарской области информацию для проведения мониторинга представил 31 вуз, в том числе 10 филиалов.

При оценке эффективности вузов, не имеющих специфики деятельности, учитывались семь базовых показателей: образовательная, научно-исследовательская, международная, финансово-экономическая деятельность, заработная плата профессорско-преподавательского состава, трудоустройство выпускников и кадровый состав. Для успешного прохождения мониторинга достаточно было преодолеть минимальные значения по четырём показателям из семи.

Как следует из опубликованных 29 июня Минобрнауки РФ информационно-аналитических материалов, Тольяттинский госуниверситет в 2016 году превысил необходимые пороговые значения по всем семи показателям. Это позволило ТГУ уже в шестой раз успешно пройти комплексную оценку деятельности, подтвердив эффективность сформированной в университете системы управления.

Отметим, что из всех вузов и филиалов Самарской области, принявших участие в мониторинге, не преодолели необходимый минимум по четырём показателям лишь три филиала: Самарский филиал Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов (достигнуто три показателя), Самарский филиал Университета Российского инновационного образования (два показателя) и филиал Самарской гуманитарной академии в Тольятти (один показатель). Среди прошедших мониторинг головных вузов региона наименьшие результаты показал Волжский университет им. В.Н. Татищева (институт), преодолев пороговые значения по минимально допустимым четырём показателям.