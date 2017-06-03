В Тольятти открывается Венчальный храм

8 июля на площади пред Дворцом бракосочетания в Автозаводском районе состоится торжественное открытие венчального храма в честь Святых Петра и Февронии Муромских и открытие духовно-просветительского центра «Семья, любовь и верность».

Праздник начнется в 9.00 Божественной литургией, которую совершит Его Преосвященство Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. В 13.00 на площади Семьи, любви и верности начнется праздничный концерт, сообщает Служба по связям с общественностью Православной гимназии.

В праздничных мероприятиях примут участие представители священничества, городской власти, депутатыгубернской и тольяттинской думы, попечители венчального храма, молодожены.

Строительство венчального храма длилось 5 лет. В создании уникального объекта приняли участие сотни неравнодушных тольяттинцев. Сегодня храм полностью готов. Завершены все строительные и отделочные работы, установлен иконостас, который был написан специально для этого храма тольяттинскими художниками. Обустраивается территория вокруг храма.