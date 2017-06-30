В Тольятти устраняют провал в дороге на улице Автостроителей

29 июня в Тольятти произошел обвал грунта на участке дороги по ул. Автостроителей в районе дома №1. В городской администрации рассказали из-за чего образовался провал.

ОАО «ТЭВИС» проводило ремонт бесхозных тепловых сетей на внутриквартальной территории по просьбе департамента городского хозяйства. Позднее произошел прорыв одного из участков теплосети, и в результате подземного размыва произошло обрушение дорожного полотна.

На данный момент «Центр организации дорожного движения» перекрыл дорогу. Всем участникам движения следует ехать согласно установленным знакам.

Сейчас яму засыпали песком и грунтом. Сегодня в нее дополнительно утрамбуют 50 тонн асфальтогранулята, чтобы заполнить все образовавшиеся пустоты. Затем, после того, как будут проведены указанные работы, департамент городского хозяйства приступит к восстановлению дорожного полотна.