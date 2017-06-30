Россиянам могут запретить курить у подъездов

Группа членов Совета Федерации внесла в четверг на рассмотрение Госдумы законопроект, которым предлагается ввести запрет на курение на расстоянии менее 10 метров от подъездов многоквартирных домов, сообщает ТАСС.

В частности, предлагается дополнить действующий антитабачный закон нормой о запрете курения "в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от входов в подъезды многоквартирных домов".

В настоящее время уже запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов.

"Ситуация, когда соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом, широко распространена, - пишут сенаторы. - При этом все граждане, проживающие в подъезде, в том числе дети, пожилые граждане, и особенно граждане, страдающие астмой и другими заболеваниями дыхательных путей, вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома".

А жители нижних этажей многоквартирных домов становятся заложниками данной ситуации, вовсе не имея возможности открыть окна, отмечается в пояснительный записке.

При этом, по мнению авторов, зачастую просьбой или объяснением курильщику сложной ситуации решить проблему невозможно.

"Часто курящие люди придерживаются противоположных взглядов и просто не задумываются о неудобствах, которые причиняют другим гражданам. Так, пагубная привычка не только губительно отражается на здоровье самого курильщика и его некурящих соседей, но и приводит к различного рода конфликтам между людьми", - сказано в сопроводительных материалах.