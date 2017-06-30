В ДКИТ чествовали «Золотые кадры Тольятти»

29 июня во Дворце культуры, искусства и творчества г.о. Тольятти состоялся ежегодный городской праздник «Золотые кадры Тольятти - 2017», посвященный чествованию выпускников учреждений среднего профессионального образования, окончивших обучение с отличием.

В этом учебном году в профессиональных образовательных учреждениях Тольятти обучалось свыше 14 тысяч студентов, а выпускается - более 3 тысяч, из них 320 студентов окончили обучение с отличием. В церемонии приняли участие 14 профессиональных образовательных учреждений. На празднике присутствовали глава Тольятти Сергей Анташев, депутат ГосДумы РФ Владимир Бокк, первый заместитель председателя Самарской Губернской Думы Екатерина Кузьмичева, председатель Думы городского округа Тольятти Дмитрий Микель. От городских предприятий и бизнес-сообщества выпускников приветствовали представители ПАО «АВТОВАЗ», ООО «СИБУР Тольятти», Торгово-промышленной палаты Тольятти.

На сцене выступали студенты тольяттинских колледжей, а также творческие профессиональные коллективы Тольятти и Самары. Под аплодисменты выпускники получили Почетный памятный знак «Золотые кадры Тольятти» из рук главы городского округа и председателя городской Думы, сообщает областной минобрнауки.

Завершился праздник песней, исполненной студентами Тольяттинского социально-экономического колледжа со словами: «Молодёжь Тольятти – это сила, потому что с нами вся Россия!».