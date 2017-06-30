В тольяттинских кафе и ресторанах появились необычные атрибуты

По инициативе Госавтоинспекции в тольяттинских кафе и ресторанах появились необычные атрибуты в виде подстаканников с надписью "Алкоголь и руль не совместимы".

Сотрудники полиции уверенны - подобное напоминание на столиках в кафе о том, что употребление алкоголя за рулем может привести к печальным последствиям, принесет свои результаты.

Несмотря на проводимую работу сотрудниками Госавтоинспекции, проблема управления транспортными средствами в состоянии опьянения остается актуальной. Сначала года в Тольятти выявлено более 1000 водителей, которые позволили себе сесть за руль автомобиля нетрезвыми. От активистов общественного движения «Ночной патруль» регулярно поступает информация о нетрезвых водителях, которые выходят из кафе и садятся за руль транспортных средств, отмечает Отдел ГИБДД У МВД России по г.Тольятти.