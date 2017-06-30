В Тольятти сотрудник ОМОНа задержал рецидивиста, размахивающего пистолетом на рынке

Вечером 28 июня сотрудник тольятинского ОМОН Николай Животовский в свободное от службы время стал свидетелем инцидента. На рынке, расположенном на улице Тополиной, мужчина направил предмет, похожий на пистолет, на работника одной из торговых точек, и что-то при этом кричал, затем он зашел к продавцу в киоск.

Боец ОМОНа обезоружил правонарушителя, задержал его и сообщил об инциденте в полицию. На место происшествия дежурный направил ближайший патрульный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Николай Животовский передал задержанного своим коллегам, они доставили тольяттинца для дальнейшего разбирательства в территориальный орган внутренних дел.

Установлено, что устроивший дебош на рынке мужчина 1988 года рождения имеет три судимости: за угрозу убийством, кражу и умышленное повреждение чужого имущества. Изъятый у него пистолет оказался пневматическим, сообщили в пресс-группе Управления Росгвардии по Самарской области.

По факту случившегося полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Командование ОМОН планирует поощрить отличившегося сотрудника.