В Тольятти сотрудник ОМОНа задержал рецидивиста, размахивающего пистолетом на рынке

Вечером 28 июня сотрудник тольятинского ОМОН Николай Животовский в свободное от службы время стал свидетелем инцидента. На рынке, расположенном на улице Тополиной, мужчина направил предмет, похожий на пистолет, на работника одной из торговых точек, и что-то при этом кричал, затем он зашел к продавцу в киоск.

Боец ОМОНа обезоружил правонарушителя, задержал его и сообщил об инциденте в полицию. На место происшествия дежурный направил ближайший патрульный экипаж вневедомственной охраны Росгвардии. Николай Животовский передал задержанного своим коллегам, они доставили тольяттинца для дальнейшего разбирательства в территориальный орган внутренних дел.

Установлено, что устроивший дебош на рынке мужчина 1988 года рождения имеет три судимости: за угрозу убийством, кражу и умышленное повреждение чужого имущества. Изъятый у него пистолет оказался пневматическим, сообщили в пресс-группе Управления Росгвардии по Самарской области.

По факту случившегося полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Командование ОМОН планирует поощрить отличившегося сотрудника.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 30.06.2017 17:24 [141] (0)
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