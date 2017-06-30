Фото: Мария КАЗАНЦЕВА

Установлены новые правила санитарной безопасности в лесах

Правительством РФ установлены порядок и условия организации осуществления мер санитарной безопасности в лесах и требования, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.

Утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июня 2007 N 414 и ранее применявшиеся правила санитарной безопасности в лесах признаны утратившими силу, сообщает горадминистрация.

В новой редакции Правил:

- расширена система мер санитарной безопасности в лесах, направленная на повышение устойчивости лесов;
- определены основные принципы планирования и организации мероприятий по защите лесов;
- введена шкала категорий состояния деревьев, в соответствии с которой будет проводиться оценка санитарного и (или) лесопатологического состояния лесов при реализации мер санитарной безопасности;
- установлены сроки запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной древесины по лесным районам.

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:

- лесозащитное районирование, 
- государственный лесопатологический мониторинг, 
- проведение лесопатологических обследований, 
- предупреждение распространения вредных организмов ииные меры санитарной безопасности в лесах.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 30.06.2017 18:04 [83] (0)
  4. версия для печати
...
...

© 1997-2015, TLT.ru
При полном или частичном цитировании материалов, ссылка на TLT.ru обязательна.
Для Интернет-изданий - гиперссылка на TLT.ru
Все материалы данного информационного портала, не предназначены к посмотру лицами не достигшими возраста 16 лет.

Телефон: 770-757
Редакция: reporter@tlt.ru
Отдел рекламы: reklama@tlt.ru

 Яндекс.Метрика Индекс цитирования
Система Orphus