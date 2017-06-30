Установлены новые правила санитарной безопасности в лесах

Правительством РФ установлены порядок и условия организации осуществления мер санитарной безопасности в лесах и требования, направленные на обеспечение санитарной безопасности в лесах при использовании, охране, защите и воспроизводстве лесов.

Утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июня 2007 N 414 и ранее применявшиеся правила санитарной безопасности в лесах признаны утратившими силу, сообщает горадминистрация.

В новой редакции Правил:

- расширена система мер санитарной безопасности в лесах, направленная на повышение устойчивости лесов;

- определены основные принципы планирования и организации мероприятий по защите лесов;

- введена шкала категорий состояния деревьев, в соответствии с которой будет проводиться оценка санитарного и (или) лесопатологического состояния лесов при реализации мер санитарной безопасности;

- установлены сроки запрета хранения (оставления) в лесу неокоренной (незащищенной) заготовленной древесины по лесным районам.

Меры санитарной безопасности в лесах включают в себя:

- лесозащитное районирование,

- государственный лесопатологический мониторинг,

- проведение лесопатологических обследований,

- предупреждение распространения вредных организмов ииные меры санитарной безопасности в лесах.