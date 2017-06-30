В выходные в Самарской области ожидаются дожди

В первые дни июля на погоду Средней Волги будет оказывать влияние серия активных циклонических вихрей с фронтальными разделами, смещающихся с Атлантики с большими скоростями на материк, вызывая по пути следования дожди различной интенсивности, грозы, шквалистое усиление ветра. Температура воздуха ожидается в пределах климатической нормы, сообщает ФГБУ "Приволжское УГМС".

В выходные в большинстве районов области ожидаются кратковременные дожди, гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха +22 ... +27 градусов днем, до +13 ночью.