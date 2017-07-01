Тольяттинец ударил ножом соседа за переписку с женой

Из городской больницы в полицию поступило сообщение о госпитализации 25-летнего молодого человека с ножевым ранением.

Полицейские установили, что в подъезде одного из домов между мужчинами, проживающими в соседних квартирах, возник конфликт. В результате ссоры подозреваемый ударил своего оппонента ножом.

Как выяснили оперуполномоченные уголовного розыска, накануне пострадавший вел активную телефонную переписку с супругой 35-летнего соседа. Муж женщины, прочитав смс-сообщения, решил выяснить отношения с молодым человеком. Сначала разговор на повышенных тонах шел по телефону, но позже мужчина предложил соседу выйти на лестничную площадку, где на почве ревности нанес ему ранение кухонным ножом.

Прибывшие в медучреждение полицейские обнаружили в приемном покое подозреваемого в совершении преступления. Мужчина чистосердечно признался в содеянном, сообщает облГлавк. В отношении подозреваемого следствием возбуждено уголовное дело по признакам умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.