В Самарской области ожидается усиление ветра до 27 м/с

Сегодня утром региональное МЧС распространило штормовое предупреждение:

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», от 01.07.2017 г. 4 час. 15 мин. в Самарской области с сохранением днем и вечером 1 июля ожидаются грозы. При грозах местами ливни, шквалистое усиление ветра 18-23 м\с, отдельные порывы 25-27 м/с, местами град.

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

В случае ухудшения погодных условий, находясь на улице, избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витрин. Старайтесь держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек, не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев. Чтобы избежать получения травм и увечий в случае порывов ветра, необходимо спрятаться в подъезд или подвал здания.

При осадках:

- будьте осторожны при нахождении на улице, обращайте внимание на целостность воздушных линий электропередач;

- закрепите слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей;

- владельцам частных домов необходимо принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

При граде:

- по возможности не выходите из дома;

- находясь в помещении, держитесь как можно дальше от окон;

- не пользуйтесь электроприборами, т.к. град обычно сопровождается грозовой деятельностью;

- находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, если это невозможно, защитите голову от ударов градин (прикройте голову руками, сумкой, одеждой);

- не пытайтесь найти укрытие под деревьями, т.к. велик риск не только попадания в них молний, но и того, что крупные градины и сильный ветер могут ломать ветви деревьев, что может нанести Вам дополнительные повреждения.

При грозе:

- если вы застигнуты грозой, будучи на велосипеде или мотоцикле, непременно прекратите движение и переждите грозу на расстоянии примерно 30 метров от своего транспортного средства. Не стоит продолжать и поездку на автомобиле, поскольку не исключены нарушения в работе электроники. Следует остановиться, закрыть окна машины и переждать ненастье.

- если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю (в песчаный или каменистый грунт), по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

- водителям по возможности воздержаться от поездок на личном автотранспорте либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

- пешеходам соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Будьте внимательны и осторожны!

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.