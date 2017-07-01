Сотрудники Росгвардии на бульваре Буденного поймали тольяттинца, сдавшего чужой велосипед в ломбард

На бульваре Буденного экипаж вневедомственной охраны заметил гражданина, внешность которого подходила под полученную ранее ориентировку. Полиция вела розыск злоумышленника, укравшего из подъезда дома на улице Революционной велосипед. Сотрудники Росгвардии приняли решение проверить молодого человека на причастность к совершенному преступлению.

Патрульные остановили пешехода и начали проверять его по имеющимся информационным базам данных. Выяснилось, что 25-летний тольяттинец уже имеет судимость за кражу. В ходе беседы он признался, что действительно похитил велосипед, сдал его в ломбард, а деньги потратил на личные нужды.

Сотрудники вневедомственной охраны передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».