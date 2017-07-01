Под Тольятти упал легкомоторный самолет. Пилот погиб (фото)

Днем 30 июня недалеко от Тольятти потерпел крушение легкомоторный самолет. На борту самолета был лишь один пилот. Изначально сообщалось о том, что он выжил и доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой. Позже пресс-служба Приволжской транспортной прокуроры сообщила о том, что мужчина 55 лет скончался в больнице.

Падение произошло в 17:10 у села Захаровка Ставропольского района. Воздушным судном оказался сверхлегкий учебно-тренировочный одноместный самолет типа "Арго-02", сообщает "Интерфакс-Поволжье". Борт не имел госномеров и опознавательных знаков, уточнила она.

Куйбышевская транспортная прокуратура проводит проверку причин аварии.

Фото: "Происшествия Тольятти".
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  2. TLT.ru
  3. 01.07.2017 14:03 [126] (0)
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