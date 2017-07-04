Рособрнадзор запретил прием студентов в Тольяттинскую консерваторию

Рособрнадзор запретил приём студентов в Тольяттинскую консерваторию, сообщила в субботу пресс-служба ведомства.

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по результатам проведенных проверок, в период с 23 июня по 30 июня запретила прием студентов в Тольяттинскую консерваторию и Елабужский институт (филиал) Казанского (Приволжского) федерального университета. Причиной запрета стало неисполнение предписаний в установленные ведомством сроки, отмечается в сообщении.

Кроме того, Рособрнадзором лишён аккредитации Северо-Кавказский гуманитарный институт по направлению подготовки "Экономика и управление" (бакалавриат).

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.

При приостановке или аннулировании лицензии, а также приостановлении или лишении образовательной организации государственной аккредитации, учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения).

Приостановка действия государственной аккредитации распространяется на все структурные подразделения и филиалы учебного заведения. Прием в образовательную организацию запрещается в случае неисполнения предписаний Рособрнадзора.