В России вырос минимальный размер оплаты труда

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), согласно вступившим в силу изменениям в закон "О минимальном размере оплаты труда", увеличен на 300 руб. и составляет 7800 руб., сообщает ТАСС. Это сумма, ниже которой работодатель не может устанавливать месячную заработную плату сотрудника, полностью отработавшего свою норму.

МРОТ применяется также для определения размеров больничных, пособий по беременности и родам, других целей обязательного социального страхования. Исходя из МРОТ рассчитываются взносы предпринимателей в пенсионный и страховые фонды.

По словам замминистра труда и соцзащиты РФ Любови Ельцовой, повышение МРОТ на 300 руб. с 1 июля 2017 года потребует 5,2 млрд руб. из бюджетов всех уровней на повышение зарплат бюджетникам. По данным вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, зарплату на уровне МРОТ в России получают около 5 млн человек.

Напомним, в мае 2017 года председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить проект закона о повышении МРОТ до прожиточного минимума трудоспособного населения. Соответствующий законопроект в конце мая был внесен в правительство, однако до Госдумы еще не дошел.

Согласно законопроекту, планируется поэтапное повышение МРОТ: с 1 января 2018 года он достигнет 90% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, с 1 января 2019 года - уже 100%.