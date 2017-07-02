Любитель «нетрезвой езды» из Тольятти может оказаться за решеткой

Во время несения службы на Обводном шоссе в Тольятти инспекторы ДПС остановили за нарушение «Renault» под управлением 29-летнего ранее судимого местного жителя. При составлении протокола полицейские заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила версию стражей правопорядка - автомобилист действительно сел за руль пьяным.

Сотрудники органов внутренних дел установили, что в феврале 2016 года по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение и на полтора года лишен водительских прав, соообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Накануне в отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.