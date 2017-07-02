Алексей Емелин сменил клуб второй раз за десять дней

Воспитанник тольяттинского хоккей Алексей Емелин, выступающий в НХЛ», перешел в «Нэшвилл Предаторз» в результате обмена.

Напомним, несколько дней назад Емелин был выбран на драфте расширения новичком лиги «Лас-Вегас Голден Найтс» и покинул «Монреаль», в котором отыграл 6 сезонов. 1 июля в НХЛ открылся рынок свободных агентов и «Вегас» обменял Емелина в «Нэшвилл» на выбор в третьем раунде драфта новичков, сообщил официальный сайт «Предаторз».

В прошедшем сезоне «Нэшвилл» дошел до финала Кубка Стэнли, где проиграл «Питтсбургу».

Фото: RDS.ca