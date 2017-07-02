Утвержден новый Совет директоров ПАО «АВТОВАЗ»

30 июня в Публичном акционерном обществе ''АВТОВАЗ'' в Тольятти прошло Годовое общее собрание акционеров. В этот же день было проведено заседание Совета директоров Общества.
Участники Годового общего собрания акционеров ПАО ''АВТОВАЗ'' обсудили деятельность Общества в 2016 г., по итогам которой было достигнуто умеренное улучшение финансовых показателей, в первую очередь, благодаря высокой доле LADA на российском рынке легковых автомобилей (около 20%), и успешному старту продаж автомобилей нового поколения (LADA Vesta и LADA XRAY). Кроме того, позитивное влияние оказали увеличенный уровень локализации, повышенная эффективность производства, а также более благоприятные курсы валют, сообщает пресс-служба предприятия.
Годовое общее собрание акционеров ПАО ''АВТОВАЗ'' утвердило Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 г. Принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям.
Утвержден Совет директоров ПАО ''АВТОВАЗ'' в новом составе. Следующие члены Совета директоров Общества вышли из его состава:
В Совет директоров Общества были избраны:
В Совете директоров ПАО ''АВТОВАЗ'' продолжают свою работу:
На заседании Совета директоров Группы ''АВТОВАЗ'' состоялось избрание председателя и заместителя председателя Совета. Эти позиции сохранили Сергей Скворцов и Дени Ле-Вот, соответственно. Утвержден график проведения заседаний Совета в 2017 году, рассмотрена ''дорожная карта'' развития бренда LADA и Службы инжиниринга Компании, а также информация о финансовых результатах Общества за 5 месяцев 2017 года и прогнозные данные до конца текущего 2017 года.
Результаты деятельности Группы ''АВТОВАЗ'' в I квартале 2017 г. показывают, что Общество прилагает усилия для достижения финансового оздоровления в 2018 г. и продолжает укреплять свои позиции по продажам моделей LADA на российском рынке. Компания удерживает 20%-ю долю российского рынка легковых автомобилей, что является одной из ее стратегических целей. Общество подтверждает свои планы по выходу на уровень операционной безубыточности в 2018 году.