Утвержден новый Совет директоров ПАО «АВТОВАЗ»

30 июня в Публичном акционерном обществе ''АВТОВАЗ'' в Тольятти прошло Годовое общее собрание акционеров. В этот же день было проведено заседание Совета директоров Общества.

Участники Годового общего собрания акционеров ПАО ''АВТОВАЗ'' обсудили деятельность Общества в 2016 г., по итогам которой было достигнуто умеренное улучшение финансовых показателей, в первую очередь, благодаря высокой доле LADA на российском рынке легковых автомобилей (около 20%), и успешному старту продаж автомобилей нового поколения (LADA Vesta и LADA XRAY). Кроме того, позитивное влияние оказали увеличенный уровень локализации, повышенная эффективность производства, а также более благоприятные курсы валют, сообщает пресс-служба предприятия.

Годовое общее собрание акционеров ПАО ''АВТОВАЗ'' утвердило Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 г. Принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям.

Утвержден Совет директоров ПАО ''АВТОВАЗ'' в новом составе. Следующие члены Совета директоров Общества вышли из его состава:

Джозеф Питер, исполнительный вице-президент и директор по финансам Nissan;

Манн Тревор, Nissan Chief Performance Officer;

Папен Жереми, вице-президент Группы Renault по стратегии и развитию бизнеса;

Торман Доминик, старший советник Альянса Renault-Nissan.

В Совет директоров Общества были избраны:

Гаскон Абеллан Гаспар, исполнительный вице-президент по продуктовому инжинирингу Группы Renault;

Де Лос Мозос Жозе-Висант, исполнительный вице-президент по производству и цепочке поставок Группы Renault;

Олив Жером, исполнительный вице-президент по производству и цепочке поставок Альянса Renault-Nissan;

Пьетон Тьерри, старший вице-президент, финансовый контролер Группы Renault.

В Совете директоров ПАО ''АВТОВАЗ'' продолжают свою работу:

Скворцов Сергей, Председатель Совета директоров Общества;

Ле-Вот Дени, старший вице-президент Группы Renault, директор региона Евразия, заместитель председателя Совета директоров Общества;

Мор Николя, президент ПАО ''АВТОВАЗ'';

Аветисян Владимир, заместитель председателя правления УК РОСНАНО;

Боллоре Тьерри, исполнительный вице-президент Группы Renault, Chief Competitive Officer;

Вайно Эдуард, вице-президент по внешним связям и взаимодействию с акционерами ПАО ''АВТОВАЗ'';

Завьялов Игорь, заместитель генерального директора госкорпорации ''Ростех'';

Зайцев Сергей, председатель первичной профсоюзной организации ОАО ''АВТОВАЗ'';

Когогин Сергей, генеральный директор ПАО ''КАМАЗ'';

Мюллер Штефан, исполнительный вице-президент Группы Renault, Chief Performance Officer.

Сапелин Андрей, генеральный директор АО ''РТ-Финанс'';

На заседании Совета директоров Группы ''АВТОВАЗ'' состоялось избрание председателя и заместителя председателя Совета. Эти позиции сохранили Сергей Скворцов и Дени Ле-Вот, соответственно. Утвержден график проведения заседаний Совета в 2017 году, рассмотрена ''дорожная карта'' развития бренда LADA и Службы инжиниринга Компании, а также информация о финансовых результатах Общества за 5 месяцев 2017 года и прогнозные данные до конца текущего 2017 года.

Результаты деятельности Группы ''АВТОВАЗ'' в I квартале 2017 г. показывают, что Общество прилагает усилия для достижения финансового оздоровления в 2018 г. и продолжает укреплять свои позиции по продажам моделей LADA на российском рынке. Компания удерживает 20%-ю долю российского рынка легковых автомобилей, что является одной из ее стратегических целей. Общество подтверждает свои планы по выходу на уровень операционной безубыточности в 2018 году.