В России вступил в силу закон об электронном больничном листе

У россиян с 1 июля появилась возможность оформления электронного больничного листа, соответствующий закон в мае подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон предусматривает возможность оформления больничного как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц. Он будет иметь равную силу с "обычным" больничным, пишут РИА Новости.

Как рассказала ранее врио начальника управления организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая, изъявили готовность "порядка 700 крупных медицинских организаций участвовать в выдаче электронных листков нетрудоспособности".

По ее словам, введение электронных больничных листов позволит убрать риск использования поддельных больничных.
  1. Общество
  2. TLT.ru
  3. 02.07.2017 14:02 [127] (0)
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