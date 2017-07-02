В России вступил в силу закон об электронном больничном листе

У россиян с 1 июля появилась возможность оформления электронного больничного листа, соответствующий закон в мае подписал президент РФ Владимир Путин.

Закон предусматривает возможность оформления больничного как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе и подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц. Он будет иметь равную силу с "обычным" больничным, пишут РИА Новости.

Как рассказала ранее врио начальника управления организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая, изъявили готовность "порядка 700 крупных медицинских организаций участвовать в выдаче электронных листков нетрудоспособности".

По ее словам, введение электронных больничных листов позволит убрать риск использования поддельных больничных.