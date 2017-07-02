У тольяттинца изъяли поддельное водительское удостоверение

Во время несения службы на улице Ворошилова инспекторы ДПС остановили автомашину ВАЗ-21113 под управлением мужчины 1981 года рождения. Полицейские усомнились в подлинности водительского удостоверения, предъявленного автомобилистом, изъяли документ и направили его на экспертизу.

Исследование показало, что удостоверение действительно имеет признаки подделки. Сотрудники полиции установили, что нарушитель проживает в Тольятти, нигде не работает и ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

В настоящее время по признакам использования заведомо подложного документа в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в облГлавке. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа, исправительных либо обязательных работ или ареста.