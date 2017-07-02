Тольяттинки выиграли первенство России по пляжному теннису

В Самаре завершилось первенство России по пляжному теннису. Участие в нем принимали спортсмены из Тольятти, Самары, Москвы, Саратова, Рыбинска, Санкт-Петербурга, Реутова.

Тольяттинские спортсменки праздновали победу в женском турнире. Как сообщает управление физкультуры и спорта мэрии, Агния Богатова и Дарья Каличинина в финале переиграли Марию Комарову (Самара) и Ладу Мамедову (Тольятти) – 7/5 7/6(1). «Бронза» турнира у Александры Горюновой (Реутов, Московская область) и Натальи Сагоян(Тольятти).

У юношей победителями стали Станислав Гайдай и Дмитрий Иванов (оба – Рыбинск). В финале они со счетом 6/3 6/4 выиграли у пары Арсений Зинкеев (Тольятти) – Олег Зуев (Самара). Еще два тольяттинца Владимир Гусев и Мирон Кудрин, к сожалению, не смогли одержать победу в поединке за «бронзу».

В смешанном разряде первыми стали Агния Богатова и Арсений Зинкеев, а Лада Мамедова и Мирон Кудрин уступили в матче за третье место.