Неделя Тольятти: 85 общественных советов микрорайонов, новый совет директоров АВТОВАЗа и открытие Венчального храма

Главные события города в еженедельном обзорном материале.

Утвержден новый Совет директоров ПАО «АВТОВАЗ»

30 июня в Публичном акционерном обществе ''АВТОВАЗ'' в Тольятти прошло Годовое общее собрание акционеров. В этот же день было проведено заседание Совета директоров Общества. Участники обсудили деятельность Общества в 2016 г., по итогам которой было достигнуто умеренное улучшение финансовых показателей, в первую очередь, благодаря высокой доле LADA на российском рынке легковых автомобилей (около 20%), и успешному старту продаж автомобилей нового поколения (LADA Vesta и LADA XRAY).

Собрание акционеров ПАО ''АВТОВАЗ'' утвердило Годовой отчет и бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 г. Принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям.

Утвержден Совет директоров ПАО ''АВТОВАЗ'' в новом составе. В Совет директоров Общества были избраны: Гаскон Абеллан Гаспар, исполнительный вице-президент по продуктовому инжинирингу Группы Renault; Де Лос Мозос Жозе-Висант, исполнительный вице-президент по производству и цепочке поставок Группы Renault; Олив Жером, исполнительный вице-президент по производству и цепочке поставок Альянса Renault-Nissan; Пьетон Тьерри, старший вице-президент, финансовый контролер Группы Renault.

Результаты деятельности Группы ''АВТОВАЗ'' в I квартале 2017 г. показывают, что Общество прилагает усилия для достижения финансового оздоровления в 2018 г. и продолжает укреплять свои позиции по продажам моделей LADA на российском рынке. Общество подтверждает свои планы по выходу на уровень операционной безубыточности в 2018 году.

Ранее на этой неделе АВТОВАЗ представил дизайн серийного LADA Vesta SW Cross. Основные черты в дизайне кузова LADA Vesta SW Cross унаследовала от концепт-кара Cross Concept, представленного на Международной выставке внедорожников, кроссоверов и вездеходов «Moscow Off-Road Show» в 2015 году. По словам директора LADA Design Стива Маттина, LADA Vesta SW Cross станет уникальным предложением на рынке и призван задать тон в своем сегменте, ломая стереотипы и привлекая новых покупателей, традиционно пользовавшихся автомобилями с другими типами кузова, такими как хэтчбэк и кроссовер.

«LADA Vesta SW Cross – это автомобиль вне традиционных сегментов. Его покупатель – человек, не желающий отказываться от яркого дизайна в пользу практичности; стремящийся найти идеальное транспортное средство на все случаи жизни, которое гармоничным образом отражает его стремление подчеркнуть индивидуальность и в то же самое время помогает сохранить возможность активного образа жизни. LADA Vesta SW - чуть более сдержанный по дизайну, но не менее запоминающийся автомобиль. Он может привлечь более рациональных клиентов», - приводит слова Стива Маттина пресс-служба предприятия.

LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW созданы на основе одного типа кузова, однако каждый из автомобилей имеет свой индивидуальный дизайн и ярко-выраженный характер. Продажи LADA Vesta SW Cross и LADA Vesta SW начнутся во второй половине 2017 года.

Тем временем, дилерам АВТОВАЗа не хватает машин из-за растущего спроса. Запасы дилеров сохраняются на уровне одного месяца продаж – это примерно вдвое меньше, чем было ранее. При этом, завод не сокращал отгрузку – растут продажи автомобилей.

Рост наблюдается с июля прошлого года, в мае 2017 г. продажи подскочили на рекордные 22% по сравнению с годом ранее, свидетельствует статистика АЕБ (весь рынок растет с марта). Но для перестройки цепочки закупок комплектующих – в данном случае для резкого увеличения производства – требуется время, примерно 6–7 месяцев.

«В настоящее время сток достаточен, чтобы дилеры полностью выполнили свои планы продаж, – прокомментировал ситуацию представитель АВТОВАЗа. – Производство старается достаточно оперативно реагировать на изменения спроса, если в отдельных регионах возникает легкий дефицит отдельных моделей. Мы продолжаем также активно взаимодействовать с поставщиками, которых мы уже в I квартале начали плавно готовить к потенциальному росту продаж на рынке»

Дилеры ожидают, что складские запасы у них нормализуются осенью 2017 г. Производство с сентября вырастет до 29 000 машин в месяц, уточняет один из них.

Тольяттинцы получили рычаги управления работами по благоустройству, ЖКХ и городским бюджетом

В Тольятти утверждено положение о деятельности общественных советов микрорайонов, призванных стать связующим звеном во взаимодействии жителей и городских властей. Документ позволяет горожанам принимать непосредственное участие в формировании всех жизненно важных процессов в своих микрорайонах: выстраивать работу ЖКХ, согласовывать и принимать выполненные работы по благоустройств, а также влиять на наполнение городского бюджета, сообщает городская администрация.

Общественные советы решили укрупнить и наделить их расширенными полномочиями. В частности, в Тольятти будут созданы 85 общественных советов микрорайонов: 27 в Центральном, 19 в Комсомольском и 39 в Автозаводском районах. Советы будут выстраивать взаимоотношения с управляющими компаниями, оказывать содействие в созыве общего собрания собственников в многоквартирных домах, обеспечивать прямое участие жителей в приемке работ по капитальному ремонту, по благоустройству территорий и содействовать процессу сборов налогов местного уровня, которые поступают в местный бюджет. Каждый такой совет возглавит руководитель микрорайона, наделенный особыми полномочиями, рассказала Ирина Кочуева, советник главы городской администрации и куратор проекта в Тольятти.

Работу управляющих микрорайонов, с которыми собираются заключать трудовые договоры, будут контролировать главы администраций районов и сами жители. В качестве оценки эффективности планируется учитывать ключевые показатели их работы – повышение налоговых сборов и налаживание четкого взаимодействия с управляющими компаниями в сфере ЖКХ.

«Образно скажу, управляющие микрорайонов - это, по сути, мои заместители, мои представители. С одной стороны с их помощью мы доводим посыл власти до населения, а с другой – получаем обратную связь: что волнует население, какие проблемы нужно быстрее решать. Лишь обозначив круг этих проблем, власть может предпринять действия для их решения. Я считаю, что новая модель взаимодействия с общественностью, нам поможет повысить уровень удовлетворенности населения властью»,– выразил надежду Сергей Анташев.

Отметим, что 26 июня на аппаратном совещании в администрации глава Тольятти представил своих новых заместителей. На должность заместителя главы городского округа по имуществу и градостроительству назначен Виктор Андреянов. Ранее эту должность занимала Евгения Бычкова. Теперь она является советником главы по особо значимым вопросам для города, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Путин поручил проверить Самарскую область

Контрольное управление президента проведет проверку в Самарской области в связи с жалобами, поступившими на прямую линию президента. Соответствующие поручения в 23 июня дал президент Владимир Путин.

В нашем региона управление президента проверит соблюдение прав граждан на получение социальной поддержки, сказано в поручении Путина. Во время прямой линии жалобу на губернатора Самарской области Николая Меркушкина Путин выбрал из многих сам и зачитал в эфире: автор жалобы сообщил, что «Меркушкин лишает федеральных ветеранов пособий». Путин пообещал проверить эту информацию.

По сообщениям СМИ, ранее в Самарской области была отменена ежемесячная денежная выплата работающим ветеранам войны и труда, а также ветеранам, чьи пенсии превышают 19 500 руб. Руководитель департамента информационной политики правительства региона Илья Чернышев после прямой линии пояснил, что таким образом введен «критерий нуждаемости» при получении мер социальной поддержки. Принять такое решение региональным властям позволил принятый в 2015 г. федеральный закон, отметил Чернышев. По подсчетам властей, выплат должны лишиться около 175 000 льготников; экономия регионального бюджета оценивалась в 792 млн руб. Эти средства должны быть перераспределены нуждающимся: в частности, пособие малоимущим увеличено почти в 3,5 раза, отмечал Чернышев.

О результатах проверок президент хочет знать к 1 октября.

Рособрнадзор запретил прием студентов в Тольяттинскую консерваторию

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по результатам проведенных проверок, в период с 23 июня по 30 июня запретила прием студентов в Тольяттинскую консерваторию. Причиной запрета стало неисполнение предписаний в установленные ведомством сроки, отмечается в сообщении.

К слову, на этой неделе в Тольятти награждали лучших выпускников образовательных учреждений. 27 июня золотые медали «За особые успехи в учении» им лично вручил губернатор Самарской области.

Всего в 2017 году из 12 тысяч выпускников учебных заведений региона за успехи в учебе будут отмечены 1924. На церемонии, которая прошла в Тольятти, медали, благодарственные письма родителям и наручные часы из рук главы региона получил 631 выпускник. На сцену вышли 451 представитель Тольятти, 148 отличников из Сызрани, Октябрьска, Сызранского и Шигонского районов, 32 лучших выпускника школ и лицеев Жигулевска и Ставропольского района.

А 29 июня во Дворце культуры, искусства и творчества г.о. Тольятти состоялся ежегодный городской праздник «Золотые кадры Тольятти - 2017», посвященный чествованию выпускников учреждений среднего профессионального образования, окончивших обучение с отличием.

В этом учебном году в профессиональных образовательных учреждениях Тольятти обучалось свыше 14 тысяч студентов, а выпускается - более 3 тысяч, из них 320 студентов окончили обучение с отличием. В церемонии приняли участие 14 профессиональных образовательных учреждений. На сцене выступали студенты тольяттинских колледжей, а также творческие профессиональные коллективы Тольятти и Самары. Под аплодисменты выпускники получили Почетный памятный знак «Золотые кадры Тольятти» из рук главы городского округа и председателя городской Думы.

В Комсомольском районе начнется строительство спорткомплекса

В начале июля 2017 года планируется начать работы по строительству ФОКа на Певческом поле.

Появления трехядерного спортивного объекта на данной территории станет значимым событием для всех тольяттинцев и, в первую очередь, для жителей Комсомольского района, отмечают в городской администрации.

«Строительство ФОКа – важное событие для комсомольчан, которого они ждут уже давно. Поставлена вполне конкретная задача: ввести данный объект в эксплуатацию в 2018 году», - заявил глава Комсомольского района Артем Анисимов.

А 8 июля на площади пред Дворцом бракосочетания в Автозаводском районе состоится торжественное открытие венчального храма в честь Святых Петра и Февронии Муромских и открытие духовно-просветительского центра «Семья, любовь и верность».

Праздник начнется в 9.00 Божественной литургией, которую совершит Его Преосвященство Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий. В 13.00 на площади Семьи, любви и верности начнется праздничный концерт, сообщает Служба по связям с общественностью Православной гимназии.

Строительство венчального храма длилось 5 лет. В создании уникального объекта приняли участие сотни неравнодушных тольяттинцев. Сегодня храм полностью готов. Завершены все строительные и отделочные работы, установлен иконостас, который был написан специально для этого храма тольяттинскими художниками. Обустраивается территория вокруг храма.

В Тольятти устраняют провал в дороге на улице Автостроителей

29 июня в Тольятти произошел обвал грунта на участке дороги по ул. Автостроителей в районе дома №1. В городской администрации рассказали из-за чего образовался провал.

ОАО «ТЭВИС» проводило ремонт бесхозных тепловых сетей на внутриквартальной территории по просьбе департамента городского хозяйства. Позднее произошел прорыв одного из участков теплосети, и в результате подземного размыва произошло обрушение дорожного полотна.

Яму засыпали песком и грунтом и дополнительно утрамбвалит 50 тонн асфальтогранулята, чтобы заполнить все образовавшиеся пустоты. Департамент городского хозяйства приступает к восстановлению дорожного полотна.