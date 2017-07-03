Полицейские выявили в тольяттинских магазинах нарушения законодательства

В Управление МВД России по г. Тольятти поступило сообщение о незаконной продаже алкогольной продукции из нестационарного торгового киоска, расположенного на улице Тополиная.

Сотрудниками полиции совместно с представителями общественного движения «Народный контроль» была организована проверка полученной информации.

Нарушение подтвердилось. В отношении виновного лица составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции». Алкогольная продукция объемом 18 литров стоимостью 2 400 рублей изъята из незаконного оборота, сообщает облГлавк.

Полицейские получили похожее сообщение и о торговом киоске, расположенном на бульваре 50 лет Октября. Нарушение подтвердилось, так продажа алкоголя осуществлялась из нестационарного торгового объекта без зала обслуживания посетителей.

Составлен протокол об административном правонарушении, а алкогольная продукция объемом 31 литр стоимостью 3 000 рублей изъята из незаконного оборота. 

Административные материале по обоим нарушениям направлены в районный суд г. Тольятти для рассмотрения и принятия решения. Нарушителям грозит административный штраф до 100 000 рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.
  1. Происшествия
  2. TLT.ru
  3. 03.07.2017 07:02 [94] (0)
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