В Самарской области бывшая глава администрации сельского поселения предстанет перед судом

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей главы администрации сельского поселения Жигули Ставропольского района, обвиняемой в совершении 35 преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

По версии следствия, в 2009 году обвиняемая вносила в официальные документы – выписки из похозяйственной книги заведомо ложные сведения о наличии у граждан прав на земельные участки, площадью от 1500 до 2500 кв.м, расположенные в Ставропольском районе сельского поселения Жигули, кадастровой стоимостью от 191 тысячи до 319 тысяч рублей, фактически являющихся собственностью муниципального района Ставропольский. После внесения сведений обвиняемая заверяла выписки из похозяйственной книги своей подписью и печатью администрации сельского поселения Жигули, после чего предоставляла их в Управление федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Самарской области для государственной регистрации, сообщает СУ СКР по Самарской области.

В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в федеральный суд Ставропольского района Самарской области для рассмотрения по существу.